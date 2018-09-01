Пенсионерка в Карелии лишилась 330 тысяч рублей в процессе телефонных ритуалов снятия порчи

Мошенники обманули пожилую жительницу Карелии, пообещав избавить ее от порчи с помощью телефонных сеансов.

В отдел петрозаводской полиции обратилась 68-летняя жительница столицы Карелии и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Об этом информирует сайт республиканского МВД.

Пострадавшая рассказала полицейским, что в последнее время в ее жизни идет черная полоса. Знакомые ей сказали, что на ней порча. Женщина нашла номер телефона некой гадалки и позвонила. Помочь в решении ее проблемы вызвался помощник целительницы, который пообещал снять порчу в ходе телефонных сеансов. Но за каждый из них необходимо было переводить денежные средства на определенный счет.

Пенсионерка заподозрила, что имеет дело с мошенником лишь после того, как перечислила на его счет 330 000 рублей, а изменения в ее жизни в лучшую сторону так и не произошли. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.