Пенсионерка в Карелии попалась на краже алкоголя

В Медвежьегорске росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину, проносившую спиртное мимо кассы, сообщили в ведомстве.

Тревожная сигнализация сработала утром 12 мая в сетевом магазине Медвежьегорска. На место выехала группа задержания районного отдела вневедомственной охраны.

К сотрудникам Росгвардии обратилась директор магазина и сообщила, что неизвестная женщина пронесла мимо кассы спиртные напитки без оплаты.

Росгвардейцы задержали нарушительницу, 60-летнюю местную жительницу, и передали полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.