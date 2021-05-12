Реклама на сайте
Прислать новость
Ученые раскрыли влияние коронавируса на потенцию
12.05.2021 23:30
Чиновники и обычные горожане принесли на набережную в Петрозаводске игрушки, цветы и свечи в память о погибших в Казани (ФОТО) 3
12.05.2021 19:48
За кандидата на пост главы Петрозаводска Игоря Корсакова никто из депутатов не проголосовал 12
12.05.2021 12:56
«Число привитых в Карелии непростительно мало, чтобы снизить заболеваемость» 6
Сегодня 10:15
В Петрозаводске бесследно исчез юноша, севший у ж/д вокзала в темный автомобиль 1
Сегодня 07:40

Пенсионерка в Карелии попалась на краже алкоголя

Новости. Происшествия
12:32, 13 Мая 2021
фото: © AP Photo/Doug McSchooler
Загрузка...

В Медвежьегорске росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину, проносившую спиртное мимо кассы, сообщили в ведомстве.

Тревожная сигнализация сработала утром 12 мая в сетевом магазине Медвежьегорска. На место выехала группа задержания районного отдела вневедомственной охраны.

К сотрудникам Росгвардии обратилась директор магазина и сообщила, что неизвестная женщина пронесла мимо кассы спиртные напитки без оплаты.

Росгвардейцы задержали нарушительницу, 60-летнюю местную жительницу, и передали полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
«Число привитых в Карелии непростительно мало, чтобы снизить заболеваемость» 6
Сегодня 10:15
«Петрозаводск – это «ворота в тайгу»
12.05.2021 15:15
Продали, что смогли 3
11.05.2021 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 3
11.05.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»