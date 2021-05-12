Пенсионерка в Карелии попалась на краже алкоголя

В Медвежьегорске росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину, проносившую спиртное мимо кассы, сообщили в ведомстве.
Тревожная сигнализация сработала утром 12 мая в сетевом магазине Медвежьегорска. На место выехала группа задержания районного отдела вневедомственной охраны.
К сотрудникам Росгвардии обратилась директор магазина и сообщила, что неизвестная женщина пронесла мимо кассы спиртные напитки без оплаты.
Росгвардейцы задержали нарушительницу, 60-летнюю местную жительницу, и передали полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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