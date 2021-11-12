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Пенсионерка в Петрозаводске получила травму в «маршрутке» по вине водителя (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:00, 15 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В результате падения в салоне маршрутного автобуса 65-летняя петрозаводчанка была госпитализирована.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 14 декабря, в 15.25 на улице Древлянка из-за действия водителя маршрутного автобуса пострадал пассажир.

Водитель ПАЗ, начиная движение от остановки, допустил падение пассажира в салоне автобуса. В результате происшествия пассажир, 65-летняя женщина, получила травму. 

Кк уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пенсионерка была госпитализирована в БСМП.

Ранее в ГИБДД сообщило подробности вчерашней аварии на Древлянке, где пострадали две женщины.

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