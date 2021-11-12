Пенсионерка в Петрозаводске получила травму в «маршрутке» по вине водителя (ФОТО)

В результате падения в салоне маршрутного автобуса 65-летняя петрозаводчанка была госпитализирована.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 14 декабря, в 15.25 на улице Древлянка из-за действия водителя маршрутного автобуса пострадал пассажир.

Водитель ПАЗ, начиная движение от остановки, допустил падение пассажира в салоне автобуса. В результате происшествия пассажир, 65-летняя женщина, получила травму.

Кк уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пенсионерка была госпитализирована в БСМП.

Ранее в ГИБДД сообщило подробности вчерашней аварии на Древлянке, где пострадали две женщины.