Водитель, врезавшийся в толпу пешеходов на «зебре» в Петрозаводске, был пьян

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Древлянке, где пострадали две женщины.

Напомним, ДТП произошло в минувший вторник, 14 декабря, в 17.20 в районе на Лососинском шоссе. В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как водитель кроссовера на полном ходу проезжает на запрещающий сигнал светофора и сбивает на «зебре» двух женщин.

По сообщению ГИБДД Карелии, на Лососинском шоссе, д. 31. к.1 водитель автомобиля Geely Coolray сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате происшествия пешеходы, две женщины (25 и 37 лет) получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водитель, 39-летний мужчина, находился с признаками опьянения.