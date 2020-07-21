Пенсионерка в Петрозаводске потеряла полмиллиона рублей, пока участвовала в "спецоперации по разоблачению преступников"

Еще две пенсионерки из Петрозаводска стали жертвами телефонных аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 21 июля, в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 68-летней гражданки. Она перечислила на неизвестный счет 450 тысяч рублей.

Как выяснилось, днем женщина получила звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка, который сообщил, что ее средства находятся под угрозой. Для предотвращения попытки хищения денег он посоветовал их обналичить, а затем перечислить на безопасный счет.

Женщина выразила сомнение в необходимости таких действий. Тогда к беседе подключился другой человек, который представился сотрудником полиции. Он убедил гражданку, что ситуация сложилась серьезная, и предложил ей поучаствовать в целой спецоперации по разоблачению преступников. По рекомендации собеседника, женщина отправилась в отделение банка-партнера, обналичила крупную сумму и перевела на различные счета. Больше ей никто не звонил.

Примерно по той же схеме была обманута и 61-летняя петрозаводчанка. В ходе телефонного разговора ей также сообщили о подозрительных операциях на ее счете и предложили обезопасить средства. Женщина продиктовала реквизиты своей карты и парольную информацию, после чего с ее счета исчезло около 20 тысяч рублей. Помимо этого потерпевшая стала обладательницей кредита на сумму 200 тысяч рублей.

В настоящее время по обоим фактам преступной деятельности полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.