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Пенсионерка в Петрозаводске раскусила мошенников, когда они замахнулись на ее квартиру

Новости. Общество
11:10, 28 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В Петрозаводске 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, но после заподозрила неладное и осталась при квартире, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №2 по Петрозаводску обратилась 72-летняя петрозаводчанка. Женщина попалась на популярную сейчас уловку телефонных мошенников.

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По словам пенсионерки, днем она ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Незнакомка представилась «следователем по делам в банковской сфере из Москвы». Якобы при расследовании уголовного дела ей понадобилась личная помощь петрозаводчанки.

Во время беседы псевдоправоохранительница узнала, есть ли у пенсионерки накопления и в каких именно финансовых учреждениях они хранятся. Содействие в расследовании дела заключалось в следующем: необходимо снять сбережения и перевести их в другой банк на продиктованный номер счета. По заверениям лже-следователя деньги будут помечены и после завершения операции вернутся на счет пенсионерки.

Под руководством мошенницы петрозаводчанка с посетила банк, сняла деньги – 1 674 тысячи и с этой суммой направилась к указанному ей банкомату другого кредитного учреждения. Там она совершила одиннадцать переводов на три счета. При этом пожилая женщина, держа деньги в руках, попыталась отказаться от участия в непонятном ей мероприятии, но телефонные мошенники были убедительны. К разговору присоединился мужчина – якобы вышестоящий сотрудник, он заверил пенсионерку в необходимости завершения операции.

На следующий день злоумышленники снова позвонили петрозаводчанке. Ее попытались убедить в том, что необходимо и дальше участвовать в спецоперации. Но на этот раз следует оформить кредит под залог квартиры и перевести средства.

Пенсионерка поняла, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, не могут так действовать и обратилась с заявлением в полицию Петрозаводска. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенническим действиям.

Напомним, по данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

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Комментарии

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Выживший в перестройке
2021-05-28 13:14:15
Или это шутка такая или у нас пенсионеры "все" миллионеры и без мозгов!?
кир
2021-05-28 12:57:37
Фигня, - сказал кот. Где ежедневные казни мошенников? Нет их. Умеренный страх уместен для нашего человека.
Tatjana
2021-05-28 12:03:06
И где же елевыживающие пенсионеры?
театральный критик
2021-05-28 11:27:03
Это она так раскусила ?
Гость
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