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Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников

Новости. Общество
06:40, 28 Мая 2021
фото: © Fotolia/ olgavolodina

По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

Карелия возглавляет печальную статистику по числу пострадавших от «киберпреступлений», причем лидирует она с заметным «отрывом». Всего в республике с начала года было зарегистрировано более 1300 фактов «киберпреступлений» — это 213,2 факта на 100 тысяч населения.

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Для сравнения — в следующих за Карелией республике Коми эта цифра составляет 189 преступлений на 100 тысяч человек, а в Мурманской области — 182,6 преступлений.

Всего в России преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации более четверти всех регистрируемых преступлений. При этом темпы их прироста остаются значительными (+31,5%), то есть при сохранении подобных темпов роста число таких преступлений будет удваиваться каждые 3 года.

Также все более распространение получают кражи с банковского счета. И здесь Карелия также на первом месте. С начала года жители республики подвергались преступным посягательствам около 80 раз на 100 тысяч населения — то есть всего по республике было зарегистрировано более 550 таких преступлений.

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