Пенсионерку, пропавшую рядом с Карелией, нашли мертвой на болоте

Женщину 3 дня искали в Лодейнопольском районе.

Завершены поиски пропавшей 73-летней пенсионерки в Лодейнопольском районе Ленобласти. Женщину несколько дней искали спасатели и волонтеры. Об этом пишет 47news.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, 16 сентября в ходе поисков пропавшей тремя днями ранее женщины в лесу у деревни Пирозеро спасатели нашли ее погибшей. Тело находилось в заболоченной местности, его эвакуировали и передали полиции.

По предварительным данным, пропавшей было 73 года. Сообщалось, что женщина ежедневно ходила в лес, очень хорошо знала эту местность, и имела походный опыт. 13 сентября родственники забили тревогу, когда она перестала отвечать на сообщения, а телефон оказался выключен.