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Пенсионеров будут бесплатно страховать от онлайн-мошенников

Новости. Общество
09:00, 09 Сентября 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

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ВТБ планирует оформить страховку всем клиентам, которые получают пенсию на карту банка, бесплатную страховку текущих счетов и карт от мошеннических действий.

Как сообщает ТАСС, об этом на Московском финансовом форуме заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Уровень мошеннической активности постоянно растет, и, к сожалению, все чаще она касается клиентов старшего поколения. Мы уделяем повышенное внимание заботе о пенсионерах, в том числе в рамках их финансовой защиты. Поэтому сегодня ВТБ открывает отдельную страховую программу, для пенсионеров она будет полностью бесплатной и обеспечит их дополнительную финансовую безопасность», — сказал он.

Печатников уточнил, что в дальнейшем банк планирует расширить число подобных сервисов для обеспечения полной защиты средств клиентов ВТБ.

В пресс-службе банка уточнили, что страховка карт и текущих счетов предусматривает защиту средств пенсионеров от списания в результате перехода на фишинговые сайты, скимминга (хищения с помощью устройств, компрометирующих данные банковской карты), а также заражения гаджетов клиента вредноносным программным обеспечением. Также страховка покрывает кражу денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов и хищение полученных в банкомате наличных. В число страховых случаев входит и выманивание денег у клиентов с помощью телефонного мошенничества и других приемов социальной инженерии.

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Комментарии

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Горожанин
2021-09-09 11:36:46
Не верю. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. В чем выгода ВТБ?
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