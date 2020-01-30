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"Пенсионная реформа в действии: вместе со всякими льготами приятель "попал" на миллион"

Новости. Политика
15:44, 31 Января 2020
фото: КПРФ
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Бывший глава Олонца, секретарь Олонецкого районного отделения КПРФ Геннадий Степанов рассказал о первых последствиях "пенсионной реформы".

"Уже больше года прошло с момента начала "пенсионной реформы". Взял в кавычки, потому что сомневаюсь в правильности названия.

В новогодние праздники сидели небольшой компанией друзей, и я узнал, что одна женщина вышла на пенсию на полгода позже, чем по старому закону.

А другой приятель вообще выйдет на 5 лет позже. В год он потеряет 180 тыс. рублей. А за 5 лет соответственно 900 тысяч. Вместе со всякими льготами "попал" на миллион. Но с ним проще. Почему? А потому, что он всегда поддерживал власть и "Единую Россию". За что боролся, на то и напоролся... Впрочем, его все равно жалко", - рассказал Геннадий Степанов в газете "Ленинская правда".

Подробнее о размышлениях одного из районных руководителей КПРФ читайте в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

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кир
2020-01-31 16:37:57
По фото хитроватый он мужик и "себе на уме". Устали от Степановых из Олонецкого района.
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