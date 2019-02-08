Пенсионный фонд назвал способы увеличения пенсии

У людей, уже вышедших на пенсию, есть возможность увеличить пенсию. В Пенсионном фонде России рассказали, как это сделать.

Первым способом повышения пенсионных выплат фонд называет официальное трудоустройство. При этом важно, чтобы работодатель честно платил за сотрудника взносы в государственные внебюджетные фонды с полной зарплаты не менее 15 лет, пишет РБК.

Также в ПФР рекомендовали работникам контролировать отчисления в пенсионный фонд, проверяя состояние лицевого счета на сайте или в отделении ведомства

При этом страховая пенсия будет расти при условии добровольных отчислений работника в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Такие взносы доступны и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, работающих за границей россиян, домохозяек, на которых не распространяется ОПС.

Еще одним вариантом для увеличения пенсий стал перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми. В ПФР подчеркнули, что по итогам 2017–2018 годов за нестраховые периоды размер увеличения страховых пенсионных выплат составил 417 руб.

В ведомстве также напомнили, что в том случае, если человек оформит пенсию спустя несколько лет после достижения официального пенсионного возраста, то выплаты, которые ему назначат, станут выше.