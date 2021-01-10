Пенсионный фонд расскажет жителям Карелии все о единовременной выплате семьям с детьми

"Горячая линия" по вопросам единовременной выплаты семьям с детьми до 7 лет пройдет 12 января, сообщили в пресс-службе карельского отделения Пенсионного фонда.

Во вторник, 12 января, специалисты Отделение ПФР по Карелии ответят на вопросы, касающиеся единовременной выплаты семьям с детьми до 7 лет включительно. Выплата была назначена в соответствии с Указом президента России от 17 декабря 2020 года.

Жители Карелии могут обращаться с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.