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Пенсионный фонд расскажет жителям Карелии все о единовременной выплате семьям с детьми

Новости. Общество
18:20, 11 Января 2021
фото: © Пенсионный фонд РФ Республики Карелия
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"Горячая линия" по вопросам единовременной выплаты семьям с детьми до 7 лет пройдет 12 января, сообщили в пресс-службе карельского отделения Пенсионного фонда.

Во вторник, 12 января, специалисты Отделение ПФР по Карелии ответят на вопросы, касающиеся единовременной выплаты семьям с детьми до 7 лет включительно. Выплата была назначена в соответствии с Указом президента России от 17 декабря 2020 года.

Жители Карелии могут обращаться с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

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