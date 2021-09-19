Пенсионный фонд в Карелии опроверг информацию о повышении пенсий с учетом северного стажа

Отделение Пенсионного фонда по Республики Карелия назвало недостоверными публикации в СМИ о повышении с 1 октября размера пенсий гражданам, которым исполнилось 80 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения.

Согласно действующему законодательству, при достижении 80-летнего возраста размер пенсии увеличивается автоматически, начиная со следующего после дня рождения месяца. Прибавка для жителей Карелии в 2021 году составляет 7857 рублей 82 копейки. Дополнительного повышения с 1 октября не предусмотрено.

Также не планируется увеличение с 1 октября пенсий для 80-летних граждан, которые 15 или 20 лет проработали в Карелии. Им пенсия изначально назначается с учетом указанной прибавки.

Прибавка в двойном размере назначется не всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а только тем, кто получает социальные пенсии, пенсии по случаю потери кормильца или имеет инвалидность первой группы.