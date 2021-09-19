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Пенсионный фонд в Карелии опроверг информацию о повышении пенсий с учетом северного стажа

Новости. Общество
14:47, 21 Сентября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Отделение Пенсионного фонда по Республики Карелия назвало недостоверными публикации в СМИ о повышении с 1 октября размера пенсий гражданам, которым исполнилось 80 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения.

Согласно действующему законодательству, при достижении 80-летнего возраста размер пенсии увеличивается автоматически, начиная со следующего после дня рождения месяца.  Прибавка для жителей Карелии в 2021 году составляет 7857 рублей 82 копейки. Дополнительного повышения с 1 октября не предусмотрено.

Также не планируется увеличение с 1 октября пенсий для  80-летних граждан, которые 15 или 20 лет проработали в Карелии. Им пенсия изначально назначается с учетом указанной прибавки.

Прибавка в двойном размере назначется не всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а только тем, кто получает социальные пенсии, пенсии по случаю потери кормильца или имеет инвалидность первой группы.

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Комментарии

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тетка
2021-09-21 15:18:15
Выборы состоялись, можно отыграть назад.
NEZITIC
2021-09-21 15:03:17
не слышно протестов Зюгановцев и Яблочников, Навальнистов и прочих
Сергей
2021-09-21 14:55:06
...значит опять понижение .
Гость
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