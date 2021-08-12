Пенсионный фонд в Карелии рассказал, как беременным женщинам получить выплаты

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории России, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.

Условием для назначения является низких доход семьи: ежемесячный доход на человека не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В Карелии это 14 467 рублей в месяц.

Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. При этом расчетный период в 12 месяцев необходимо брать за 4 месяца до обращения (например, обращение в августе — расчетный период с 01.04.2020 по 31.03.2021). В семейном доходе учитываются все выплаты, в том числе алименты, стипендия, пособия, пенсия, проценты по вкладам в банке и т. д. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

При назначении этой выплаты также учитывается комплексная оценка нуждаемости семьи по тем же критериям, что и в выплате одинокому родителю, применяется правило нулевого дохода. То есть учитываются не только доходы, но и имущество семьи: квартиры, нежилые помещения машины, мотоциклы, земельные участки и т. д., с 01.01.2022 г. будут учитываться проценты, полученные по вкладам. В соответствии с правилом нулевого дохода у семьи обязательно должен быть доход. Его может не быть только по уважительной причине (уход за детьми, уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет и другие обстоятельства).

Обязательным условием является посещение беременной женщиной медицинской организации (женской консультации) в назначенные сроки.

Каков размер выплаты и как она выплачивается?

Размер выплаты — 7 856,5 рублей.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

Если вы подали заявление до 6 недели беременности, то выплату назначат с 6 недели, если позже — с месяца обращения.

На что нужно обратить внимание при подаче заявления?

При подаче заявления через портал госуслуг необходимо внимательно вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе.

К самым распространенным ошибкам специалисты Пенсионного фонда относят следующие:

— данные ребенка внесены с ошибками;

— указаны неправильные реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);

— неверно введен СНИЛС ребенка;

— ошибка в предоставлении данных о способе перечисления денег (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);

— не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина;

— указан ничем не обоснованный нулевой доход одного из супругов. Если у женщины или любого из членов её семьи от 18 лет нет подтверждённого дохода или уважительной причины его отсутствия, пособие не назначается.

— Еще одна из самых частых ошибок при заполнении заявления допускается в разделе № 5 «Дополнительные сведения о семье». Она заключается в том, что многие заявители указывают (ставят «галочку»), что семья владеет жилым помещений (квартирой или домом), выданным в рамках предоставления мер социальной поддержки, если семья приобрела квартиру/дом за счет средств материнского капитала. Но это является неверным. Такое утверждение нужно отметить только в случаях, если вы бесплатно получили жилье в рамках мер социальной поддержки многодетной семье.

Пенсионный фонд советует внимательно перепроверять сведения, указанные в заявлении перед отправкой. Также нужно учитывать, что получить эти выплаты заявитель сможет только на карту отечественной платежной системы «Мир». Если ее нет, нужно заранее оформить в любом банке.