Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы

Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет и свободные вакансии придется отдавать молодым.

Такое мнение в интервью агентству "Прайм" высказала доцент кафедры Российского экономического университета им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", - считает Мирзабалаева. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".