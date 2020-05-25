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Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы

Новости. Общество
09:19, 26 Мая 2020
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет и свободные вакансии придется отдавать молодым.

Такое мнение в интервью агентству "Прайм" высказала доцент кафедры Российского экономического университета им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", - считает Мирзабалаева.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-05-26 10:00:57
Профессионалов за ворота, а недоучек-бакалавров сразу в начальники.
Саныч
2020-05-26 09:31:59
Ага, щазз.
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