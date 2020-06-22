Перебои с бензином начались в столице Карелии

Сегодня в Петрозаводске на заправках компании "Роснефть" закончился 95-й бензин.

В понедельник 22 июня автомобилисты в Петрозаводске, приехавшие на заправку компании "Роснефть" за 95-м бензином, обнаружили, что он закончился.

"95-й закончился на наших заправках "Роснефти", - сказал автозаправщик. – Сегодня привезли 14 тонн, но мы все продали. Ждут вагоны на базе, еще не привезли. Как привезут – будет. Когда привезут, не знаю, врать не буду. А так, ни на одной нашей заправке 95-го сейчас нет. Ищите на других заправках".

Корреспондент "Столицы на Онего" нашел 95-й бензин на заправке, расположенной у ЦСК по Лососинскому шоссе.

Продавец автозаправочной станции сообщила, что у них бензин пока есть, а за городом начинаются перебои.

Отметим, что 95-й бензин на "Роснефти" в Петрозаводске стоит 45.60, на "Лукойле" – 45.67.

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин в Петрозаводске растут каждую неделю, но теперь ситуация может усугубиться еще и из-за резкого скачка оптовых цен.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста оптовых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора.