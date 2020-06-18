Цены на бензин в Петрозаводске растут без остановки

Розничные цены на бензин в Петрозаводске растут каждую неделю, но теперь ситуация может усугубиться еще и из-за резкого скачка оптовых цен.

По данным Карелиястата, за период с 9 по 15 июня бензин AИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,2%. АИ-92 теперь стоит, в среднем, 42 рубля 43 копейки, АИ-95 – 45 рублей 46 копеек за литр.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста оптовых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".