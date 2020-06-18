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Цены на бензин в Петрозаводске растут без остановки

Новости. Общество
09:24, 19 Июня 2020
фото: ТАСС / Егор Алеев
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Розничные цены на бензин в Петрозаводске растут каждую неделю, но теперь ситуация может усугубиться еще и из-за резкого скачка оптовых цен.

По данным Карелиястата, за период с 9 по 15 июня бензин AИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,2%. АИ-92 теперь стоит, в среднем, 42 рубля 43 копейки, АИ-95 – 45 рублей 46 копеек за литр.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста оптовых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-06-19 10:19:44
По такому же "пути" пойдет и газ.
User
2020-06-19 09:58:40
И что-то простые люди не просят Терешкову об обнулении цен на бензин.
кир
2020-06-19 10:29:18
User, тебе то что? Заняться совсем не чем? Всё равно на метро ездишь.Только не надо страдать за всех людей, которые каждый день убиваются сами и убивают людей на кредитных кастрюлях.
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