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Перебои с поставками сжиженного газа населению «Карелгаз» объяснил нехваткой денег

Новости. Общество
12:37, 06 Сентября 2021
фото: © freepik

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Дефицит сжиженного газа, которым пользуется население Карелии, возник из-за нехватки денег у АО «Карелгаз» для закупки топлива.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска гендиректор предприятия Елена Груздева.

По ее словам, на «Карелгаз» обрушился «шквал звонков» от жителей республики и особенно, столицы Карелии.

Груздева пояснила, что проблема возникла из-за изменений в федеральном законодательстве, которое регламентирует формирование тарифов на газ. В результате убытки «Карелгаза» приходится компенсировать за счет республиканского бюджета. Предприятие получило 19 августа из региональной казны 116 млн рублей, что позволило закупить 750 тонн топлива при месячном потреблении 500 тонн.

Ближайшая поставка газа ожидается 9 сентября, остальное будет поступать в течение месяца.

После этого «Карелгазу» потребуется дополнительная субсидия в размере 25 млн рублей.

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Комментарии

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прихожанин
2021-09-06 13:20:00
«шквал звонков»
За этим шквалом жизнь людей , которую этот руководитель просто не замечает . Деньги платяться населением огромные , а услуги предоставлятся низкого качества или не предоставляетются вообще ( проверка счётчиков , балоны и проч. ) . Да и сама контора давно в руинах , все оттуда бегут как от ладана .
Сеня
2021-09-06 13:07:43
Может просто засиделась 12 лет и не хочет работать, , и думать в рыночных условиях , деньги зарабатывать , да и на людей наплевать . Каждый год одно и тоже . ХМ
Leopol'd
2021-09-06 13:04:16
Эта вороватая контора настолько привыкла получать платежи просто так, что тупо требует денег, не работая.
юнипер95
2021-09-06 12:43:50
нет денег? Может тарифы низкие? А может кто-то зажрался совсем?
Гость
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