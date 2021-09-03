Перебои с поставками сжиженного газа населению «Карелгаз» объяснил нехваткой денег

Дефицит сжиженного газа, которым пользуется население Карелии, возник из-за нехватки денег у АО «Карелгаз» для закупки топлива.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска гендиректор предприятия Елена Груздева.

По ее словам, на «Карелгаз» обрушился «шквал звонков» от жителей республики и особенно, столицы Карелии.

Груздева пояснила, что проблема возникла из-за изменений в федеральном законодательстве, которое регламентирует формирование тарифов на газ. В результате убытки «Карелгаза» приходится компенсировать за счет республиканского бюджета. Предприятие получило 19 августа из региональной казны 116 млн рублей, что позволило закупить 750 тонн топлива при месячном потреблении 500 тонн.

Ближайшая поставка газа ожидается 9 сентября, остальное будет поступать в течение месяца.

После этого «Карелгазу» потребуется дополнительная субсидия в размере 25 млн рублей.