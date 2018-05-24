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Новости. Общество
18:40, 24 Мая 2018

Перечислены главные причины гибели в отпусках

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Составлен рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска.

Об этом пишет news.mail со сылкой на South China Morning Post.

Первое место возглавили дорожные инциденты, в которых путешественники чаще всего погибают из-за непристегнутого ремня безопасности. Также, сообщает издание, самой смертоносной страной для мотоциклистов оказался Таиланд, однако это не останавливает приезжих от проката мопедов и байков.

Вторую позицию в рейтинге заняли наркотики. По последним данным, только на популярном курорте Гоа, Индия, за последние 12 лет от наркотиков скончалось 245 иностранцев.

Следующей распространенной причиной смерти на отдыхе назвали утопление. Как отметил источник, путешественники часто думали, что "обладают сверхспособностями", и попадали в несчастные случаи. Так, в Китае из 700 погибших в 2017 году туристов более трети захлебнулись в воде.

Алкоголь также стал нередкой причиной инцидентов с летальным исходом. Например, в Испании большое количество отдыхающих погибло после того, как люди пытались спрыгнуть нетрезвыми в бассейн с балкона.

Пятое место заняли смертельные инциденты с животными, среди которых змеи, собаки, бегемоты, акулы, слоны и комары, переносящие малярию.

Завершило рейтинг известное у туристов занятие — селфи. Список курьезных случаев, связанных с этим видом фотографии, уже собрал статью на Википедии. В нее попал немец, который упал с высоты 40 метров, пытаясь заснять себя в прыжке в Мачу-Пикчу, и мужчина, растерзанный медведем в Индии при попытке сделать селфи с животным.

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