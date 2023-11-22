Перечислены опасные вещи, которые надо выбросить после покупки вторичного жилья

Некоторые вещи в купленном жилье могут серьезно навредить новому владельцу.

После покупки вторичного жилья нужно срочно выбросить деревянную мебель, ковры и еще несколько предметов интерьера — они могут навредить новому владельцу. Опасные вещи в недавно приобретенных домах и квартирах перечислила дизайнер Юлия Тычино, пишет Лента.ру со ссылкой на издание «БелНовости».

Все деревянные изделия должны подлежать утилизации, так как в них могут завестись насекомые, предупредила эксперт. Насторожить хозяев должны мелкие отверстия на поверхности, древесная труха и пораженные участки.

Тычино также посоветовала избавиться от ковров и текстиля. В ткани этих изделий вместе с грязью и пылью могут находиться болезнетворные бактерии или частицы вредной химии, которой травили насекомых. «Даже блохи и прочие мелкие домашние насекомые могут обитать в чужих коврах», — подчеркнула дизайнер.

Кроме того, необходимо выбросить мягкую мебель, матрасы и прочие предметы интерьера с декоративными элементами — в них могут обитать клопы. Опасно также пользоваться оставленной в квартире или доме бытовой техникой, заключила Тычино.