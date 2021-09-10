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Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Новости. Общество
20:30, 16 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos

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Портал «Eat This, Not That» назвал продукты, которые нельзя есть после 30 лет.

Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепешки на завтрак.

«Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе», — отметила Смит.

Публицист также включила в список запрещенных после 30 лет следующие продукты: мясо с хрустящей корочкой; соевый и сырные соусы; салями и хот-доги; чипсы; маргарин; бекон; рогалики и белый хлеб; продукты, содержащие пестициды; кофе со льдом, а также мороженое с кофеином; вегетарианские бургеры; консервированные фрукты.

Кроме того, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, поскольку алкоголь может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день.

Дана Ли Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть «изящно» и оставаться в хорошей форме.

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