Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта

Ведущую в Карелию федеральную трассу «Кола» полностью перекроют в ночь с 31 августа на 1 сентября.

О строительных работах на трассе «Кола», из-за которых движение будет перекрыто в обоих направлениях, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрыта трасса будет на 27 километре, в Колтушском сельском поселении, в ночь с 31 августа на 1 сентября, с 00.10 до 00.30.

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на Р-21 „Кола“ в обоих направлениях. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Во время работ будут установлены дополнительные дорожные знаки, смонтирована световая сигнализация.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», — добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.