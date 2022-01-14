Перед Новым годом россиян массово потянуло на банкротство

Количество граждан России, начавших процедуру признания их финансово несостоятельными, достигло в 2021 году рекордного уровня.

В декабре прошлого года в стране произошел резкий рост числа заявлений от граждан на бесплатное внесудебное банкротство: по сравнению с ноябрем количество возбужденных процедур увеличилось на 90,7%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Федресурс».

Агентство напоминает, что возможность подать заявление на банкротство без суда у россиян появилась в сентябре 2020 года. Для этого им необходимо обратиться в многофункциональный центр оказания госуслуг. В прошлом году такой процедурой воспользовались 4,7 тысячи человек, тогда как банкротами по обычной схеме стали 193 тысяч россиян.

Как отмечает РБК, в декабре 2021 года в многофункциональные центры было подано 1072 заявления на внесудебное банкротство. В отношении 656 из них были возбуждены дела о признании граждан финансово несостоятельными. Доля и количество тех, кому удалось начать процедуру внесудебного банкротства, оказались самыми высокими за все время ее существования.

