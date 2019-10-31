Передвижной пункт для забоя скота будет курсировать между деревнями Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии в 2020 году планирует приобрести передвижной пункт для забоя скота, которым смогут воспользоваться карельские фермеры.

Об этом на заседании правительства республики сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, закупка такого мобильного пункта обойдется бюджету в 14 млн рублей, но эти затраты окупятся. Зачем нужна мобильная скотобойня, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".