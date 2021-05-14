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Передвижной центр обучения детей ПДД будет колесить по дорогам Карелии

Новости. Общество
12:07, 15 Мая 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте
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Первый мобильный центр обучения детей правилам поведения на дорогах «Лаборатория безопасности» заработал в Карелии.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Торжественная презентация спецавтомобиля состоялась в Петрозаводском автотранспортном техникуме с участием врио начальника УГИБДД МВД по Республике Карелия Алексея Мишева, представителей министерства образования,  Законодательного собрания и Общественной палаты.

Инициатором события стал Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности». 

«Территория Карелии достаточно протяженная, и оснастить все школы собственными автогородками — задача трудновыполнимая и долгосрочная… Специализированный автомобиль, оборудованный техническими средствами и методическими материалами, позволит даже в самых отдаленных поселениях сделать процесс обучения детей дорожной грамоте увлекательным и максимально эффективным», — пояснили в ГИБДД.

Дошкольники, участвовавшие в презентации, стали первыми участниками практического занятия, которое провели специалисты Центра «Движение без опасности». А с сентября мобильный Центр поедет по районам Карелии.

Кроме того, на базе техникума будет организован Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оборудован класс с учебно-наглядным пособием и методическим сопровождением.



 

 

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