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Переход на удаленную работу привел к дефициту жилья

Новости. Общество
19:30, 06 Июля 2021
фото: © REUTERS/Bernadett Szabo

Помимо плюсов, переход на удаленную работу из-за пандемии коронавируса обнажил неожиданную проблему.

Почти каждый четвертый житель Великобритании из-за пандемии с 2020 года стал работать из дома. Переход населения на удаленный режим занятости привел не только к пользе для экологии, но и усилению дефицита жилья, пишет Лента.ру со ссылкой The Guardian.

Издание подчеркивает, что условия онлайн-работы подарили жителям Соединенного Королевства возможность экономить на аренде офисов, совмещать заработок и быт, снизить нагрузку на окружающую среду за счет сокращения количества поездок по городу на личном транспорте. При этом властям стоит обратить внимание на то, что вместе с рядом положительных эффектов удаленной работы усугубляются проблемы на рынке недвижимости.

По данным Управления национальной статистики, в 2020 году около 26 процентов жителей Великобритании работали из дома. Специалисты опасаются, что если количество людей на «удаленке» будет расти, то миллионы квартир и домов превратятся в рабочие места, что неминуемо повысит стоимость съема и покупки недвижимости. В стране 13 миллионов частных арендаторов, какая-то часть из них так или иначе стремится заполучить жилплощадь побольше, чтобы оборудовать место для работы и разместить семью.

Доказательством служит тот факт, что цены на особняки в стране за 2020 год выросли на десять процентов — вдвое больше, чем на квартиры. Сильнее всего подорожали дома в сельской местности, вероятно оттого, что люди стараются быть подальше от городов и скоплений народа в условиях коронавирусных ограничений. Поляризация между территориями может усилить социальное неравенство и сделать бедное население еще беднее. Для того, чтобы больше домов стали рабочими местами, важно решить проблему крайне неравномерного распределения жилья, считают эксперты.

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