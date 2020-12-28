Переход работников в Петрозаводске на "удаленку" из-за пандемии привел к увеличению нагрузки

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди работников, в том числе, из Карелии, и выяснило, кто и как распоряжается своим рабочим временем.
Респондентам задавали, в том числе, вопрос о продолжительности рабочего дня при удаленном формате работы во время пандемии.
Для 27% опрошенных, из числа тех, кто работал на "удаленке", в Карелии ничего не изменилось.
Еще 43% заявили, что стали работать больше.
У кого вырос объем работы при дистанционном формате, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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