Переход работников в Петрозаводске на "удаленку" из-за пандемии привел к увеличению нагрузки

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди работников, в том числе, из Карелии, и выяснило, кто и как распоряжается своим рабочим временем.

Респондентам задавали, в том числе, вопрос о продолжительности рабочего дня при удаленном формате работы во время пандемии.

Для 27% опрошенных, из числа тех, кто работал на "удаленке", в Карелии ничего не изменилось. Еще 43% заявили, что стали работать больше. У кого вырос объем работы при дистанционном формате, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".