Перехода от сборки техники к производству на белорусском заводе в Петрозаводске ждут в 2021 году

Власти Карелии рассчитывают, что белорусский завод "Амкодор-Онего", выпускающий лесозаготовительную технику в Петрозаводске, перейдет от крупноузловой сборки к полноценному производству в 2021 году.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Сампо ТВ 360" вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

По его словам, с 2018 года "Амкодор-Онего" выпустил на заводе в Петрозаводске 75 единиц техники - харвестеры и форвардеры. Их собирают из комплектующих, которые производят на других предприятиях холдинга "Амкодор". Но власти республики ждут от предприятия большего. Что сказал Родионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".