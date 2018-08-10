Перекресток в центре Петрозаводска закроют для движения транспорта на неделю

Временно перекрыто автомобильное движение по участку улицы Дзержинского от улицы Красной до проспекта Ленина в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

Причина ограничения проезда – выполнение работ по замене водопроводного колодца и трубопровода возле дома №12 по проспекту Ленина.

Движение транспорта по этому отрезку улицы будет запрещено до 20.00 16 августа.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать маршрут.