Перекрытие движения планируется на трассе «Кола» в сторону Карелии

Разводка моста на трассе «Кола» между Санкт-Петербургом и Карелией, запланированная на 25 июля, потребует перекрытия движения транспорта.
Это следует из сообщения ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение по трассе будет запрещено на участке в районе города Кировск в период с 15:00 до 15:45 в связи с разводкой Ладожского моста через реку Нева для прохода моторной яхты.
Разводка моста будут проводиться при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с., пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По прогнозу, 25 июля температура воздуха ожидается ниже 25 градусов тепла.
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