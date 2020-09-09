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Перенесенные из-за коронавируса проверочные работы пройдут в школах Карелии в сентябре

Новости. Общество
17:20, 10 Сентября 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
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Всероссийские проверочные работы в 5-9 классах и диагностические работы в 10 классах проведут во всех школах республики с 14 сентября по 12 октября, сообщили в Министерстве образования Карелии.

В этом году из-за пандемии коронавируса проверочные контрольные с конца прошлого учебного года перенесли на начало нынешнего. ВПР пройдут во всех школах с 14 сентября по 12 октября.

Новшество этого года – диагностические работы по русскому языку, математике и другим учебным предметам д в зависимости от выбранного профиля обучения с использованием контрольных измерительных материалов ГИА-9 2020 года. Ученикам 10 класса предстоит написать диагностические работы по русскому языку 22 сентября, по математике – 25 сентября и и другим предметам – 29 сентября.

При проведении ВПР и диагностических работ во всех образовательных организациях будут обеспечены и строго соблюдены необходимые меры безопасности для профилактики и предотвращения распространения COVID-19.

Ранее глава Карелии рассказал о выявленных случаях COVID-19 в учреждениях образования республики.

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