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Глава Карелии рассказал о новых случаях COVID-19 в учреждениях образования республики

Новости. Общество
16:16, 08 Сентября 2020
фото: © Владимир Ларионов/gazeta-licey.ru
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Выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией в Финно-угорской школе, Петрозаводских автотранспортном техникуме и в медицинском колледже, сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков.

"Друзья, к сожалению, еще в двух школах и одном техникуме республики выявлены заболевшие коронавирусом", - написал глава Карелии на своей странице в "Вконтакте".

Помимо Академического лицея, где, как мы писали ранее, заболел один ученик и 35 его одноклассников были переведены на дистанционное обучение, случаи коронавируса обнаружены в Финно-угорской школе. Там, один ребенок заболел, весь класс (24 ученика) и 1 педагог переведены на дистанционный режим обучения и работы.

Кроме того, в Петрозаводском автотранспортном техникуме жертвой коронавируса стал один студент. Две группы (53 человека) переведены на дистанционный режим обучения.

"В Медицинском колледже выявлен 1 студент из числа контактных, у него взят тест на коронавирус, результат будет позднее. Однако уже сейчас одна группа (30 человек) переведена на дистанционный режим обучения", - пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что масочный режим для школьников, студентов и педагогов вне учебных классов и аудиторий является обязательным.

Напомним, 7 сентября стало известно о первом случае заражения COVID-19 в карельской школе. Он был выявлен в школе поселка Элисенваара, где шесть учащихся пришлось вывести на дистанционное обучение. Дети находятся на изоляции дома.

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Комментарии

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zanoza
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Что и следовало ожидать.
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