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Еще один класс в Карелии перевели на дистанционное обучение из-за заражения ученика коронавирусом

Новости. Общество
15:16, 08 Сентября 2020
фото: © "Академический лицей" г. Петрозаводск
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В одном из классов Академического лицея Петрозаводска выявили случай заражения COVID-19.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Министерства образования республики, в Академическом лицее на Древлянке выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболел ученик шестого класса.

"35 учащихся и 12 педагогов переведены на дистанционный режим обучения и работы. В школьное школьное расписание внесены изменения", - рассказали в Минобразования республики.

На сайте Академического лицея вывесили приказ директора учреждения о выводе на дистанционное обучение в связи с выявленным диагнозом "COVID-19".

"Всех сотрудников и обучающихся МО "Академический лицей" обязать строго соблюдать масочный режим", - приказала директор Елена Чеботарева.

Накануне стало известно о первом случае заражения COVID-19 в школе. Он был выявлен в школе поселка Элисенваара, где шесть учащихся пришлось вывести на дистанционное обучение. Дети находятся на изоляции дома.

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