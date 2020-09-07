Еще один класс в Карелии перевели на дистанционное обучение из-за заражения ученика коронавирусом

В одном из классов Академического лицея Петрозаводска выявили случай заражения COVID-19.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Министерства образования республики, в Академическом лицее на Древлянке выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболел ученик шестого класса.

"35 учащихся и 12 педагогов переведены на дистанционный режим обучения и работы. В школьное школьное расписание внесены изменения", - рассказали в Минобразования республики.

На сайте Академического лицея вывесили приказ директора учреждения о выводе на дистанционное обучение в связи с выявленным диагнозом "COVID-19".

"Всех сотрудников и обучающихся МО "Академический лицей" обязать строго соблюдать масочный режим", - приказала директор Елена Чеботарева.

Накануне стало известно о первом случае заражения COVID-19 в школе. Он был выявлен в школе поселка Элисенваара, где шесть учащихся пришлось вывести на дистанционное обучение. Дети находятся на изоляции дома.