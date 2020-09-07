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"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"

Новости. Общество
06:40, 08 Сентября 2020
фото: скриншот с прямой линии во ВКонтакте
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Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал подробности о закрытии на карантин учеников школы в Лахденпохском районе, где мальчик заболел коронавирусом.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал подробности первого с начала нового учебного года случая заболевания COVID-19 в школе, где учащихся пришлось отправить на карантин.

"У одного из учеников в школе поселка Элисенваара выявлен COVID-19. Однако благодаря тому, что в классе немного ребят, круг контактных лиц небольшой: 6 обучающихся выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома", - написал министр на своей странице в соцсети.

"Убедительно призываю каждого участника образовательного процесса ответственно отнестись к соблюдению требований, установленных в образовательных организациях! Соблюдайте социальную дистанцию и пользуйтесь масками, когда находитесь вне аудиторий. Напомню, что маска должна полностью закрывать нос, рот и подбородок".

Отметим, что информацию о первом случае заражения коронавирусом школьника в Карелии Роман Голубев озвучил накануне в ходе прямой линии с главой республики Артуром Парфенчиковым.  

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