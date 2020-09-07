Первая школа в Карелии отправлена на карантин после заболевания учащегося коронавирусом

Министр образования Карелии Роман Голубев сообщил о закрытии на карантин детей в школе в Лахденпохском районе.

Министр образования Карелии Роман Голубев в ходе прямой линии сообщил о первом случае заражения школьника COVID-19 с начала нового учебного года.

"У нас первый случай коронавируса у школьника с начала учебного года. Заболел учащийся школы в поселке Элисенваара Лахденпохского района".

По словам Романа Голубева, школьников отправили на карантин и перевели на дистанционное обучение.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, речь идет о семейном заражении.

По словам Романа Голубева, переводить все школы Карелии на дистанционное обучение власти не собираются.