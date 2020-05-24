Перенесено время онлайн-вебинара для пострадавших от ограничений бизнесменов в Карелии

Сегодня власти региона в очередной раз проведут сетевую трансляцию, в рамках которой намерены оказать помощь предпринимателям, столкнувшимся с проблемами из-за режима ограничений.

В понедельник, 25 мая, пройдет онлайн-вебинар для предпринимателей.

На вопросы ответят заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев. Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить.

Начало – в 17.00, сообщили в правительстве Карелии.



Онлайн трансляция будет доступна на странице Артура Парфенчикова.