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24.05.2020 19:00

Перенесено время онлайн-вебинара для пострадавших от ограничений бизнесменов в Карелии

Новости. Общество
09:13, 25 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976
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Сегодня власти региона в очередной раз проведут сетевую трансляцию, в рамках которой намерены оказать помощь предпринимателям, столкнувшимся с проблемами из-за режима ограничений.

В понедельник, 25 мая, пройдет онлайн-вебинар для предпринимателей.

На вопросы ответят заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев. Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить.

Начало – в 17.00, сообщили в правительстве Карелии.

Онлайн трансляция будет доступна на странице Артура Парфенчикова.

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