Переселенцам из аварийного фонда Карелии дадут денег на новое жилье

Новая программа расселения аварийного жилья в Карелии предусматривает денежные выплаты собственникам квартир в тех домах, которые пойдут под снос.

Программа будет реализовываться двумя путями: приобретением жилых помещений в строящихся домах, либо выплатой возмещения за изымаемое жилье, сообщают "Вести Карелии".

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