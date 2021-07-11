Перестало биться сердце ректора бывшего Карельского пединститута Валерия Брязгина

Валерий Федорович Брязгин ушел из жизни 7 июля.

Как сообщается в паблике «Наш ВУЗ. Продолжение», 7 июля перестало биться сердце Валерия Федоровича Брязгина, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Карелия, действительного члена Российских географического и гидробиологического обществ, видного авторитетного советского и российского ученого-гидробиолога. В. Ф. Брязгин являлся одним из крупнейших отечественных специалистов-исследователей в области систематики и аутоэкологии высших ракообразных арктической фауны.

Для родных и близких, коллег, друзей и учеников Валерия Федоровича это тяжелая, невосполнимая утрата. Все, кто знал его, кто работал и общался с ним, глубоко скорбят в эти дни.

Валерий Федорович Брязгин родился 25 мая 1940 г. в селе Возрицы Медвежьегорского района Карело-Финской ССР. После окончания средней школы в 1958 г. начал свою трудовую деятельность на Петрозаводском авторемонтном заводе.

В 1960 году В. Ф. Брязгин успешно поступает на биологический факультет Петрозаводского государственного университета, совмещая учебу с работой в должности лаборанта Карельского филиала Академии наук СССР. После окончания университета В. Ф. Брязгин успешно продолжает обучение в аспирантуре ПетрГУ.

Большую роль в становлении В. Ф. Брязгина как исследователя гидробиологического разнообразия и ресурсов Баренцева моря сыграла многолетняя работа в Заполярье. Почти два десятка лет (1966–1983 гг.) отдано работе в должности научного сотрудника Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии Академии наук СССР, а также в Мурманском морском биологическом институте АН СССР. Под непосредственным научным руководством В. Ф. Брязгина были успешно разведаны и биологически обоснованы большие запасы промысловых креветок в открытых водах Баренцева моря, а в 1974 г. был организован их отечественный промысел, что являлось существенным вкладом в развитие советской экономики.

С 1983 года В. Ф. Брязгин работал в Карельском государственном педагогическом университете: профессором, заведующим кафедрой зоологии и экологии естественно-географического факультета, являлся неизменным руководителем полевых практик и экспедиций студентов и аспирантов.

Широкая научная эрудиция, богатейший профессиональный опыт, пытливость исследователя, целеустремленность и безграничная влюбленность в свою профессию гидробиолога позволили В. Ф. Брязгину защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук в 1994 г.

Результатом научного поиска и творчества стали свыше 130 научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, монографий и учебных пособий.

В мае 1999 г. профессор В. Ф. Брязгин был избран трудовым коллективом ректором Карельского государственного педагогического университета. На этом посту он проработал до 2007 года.

Период руководства В. Ф. Брязгиным одним из крупных педагогических вузов Севера-Запада России был связан с трансформацией высшего образования в Российской Федерации, его либерализацией, связанной с усилением конкурентных преимуществ и позиционирования вузов на стремительно развивавшемся рынке образовательных услуг. В связи с присоединением России к Болонскому процессу, начиная с 2003 г., системные изменения коснулись и коллектива КГПУ, которым руководил В. Ф. Брязгин. Это было непростое время серьезных и ответственных радикальных перемен, и университет достойно встретил новые вызовы. В кратчайшие сроки был осуществлен переход на многоуровневую систему высшего педагогического образования, создавались условия для интеграции образовательной, исследовательской и социальной функций университета, существенно укрепился его научный и инновационный потенциал. Активно расширялось международное сотрудничество с вузами-побратимами в США, Франции, странах Баренцева региона.

Светлая память о Валерии Федоровиче Брязгине сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Прощание с Брязгиным Валерием Федоровичем пройдет 15 июля с 10.00 до 11.00 на ул. Вольной.