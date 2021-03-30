Персонал для работы с "высокими технологиями" в Карелии обучат на курсах для безработных

Первый в Карелии Центр обработки данных (ЦОД), работающий в сфере информационных технологий, готов принять на работу бывших безработных, прошедших курсы подготовки по направлению центров занятости.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости республики.

"С 19 апреля в Сегеже безработные граждане начнут профессиональное обучение по программе "Системное администрирование и информационные технологии" с последующим трудоустройством в ООО "КЮ Дата Центр" (владелец ЦОД – прим. ред.). Это новое высокотехнологичное предприятие… технологический лидер России по развитию цифровой экономики", - говорится в сообщении.

Подробнее о том, в какой сфере придется работать выпускниками курсов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".