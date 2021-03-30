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Персонал для работы с "высокими технологиями" в Карелии обучат на курсах для безработных

Новости. Общество
15:16, 31 Марта 2021
фото: pixabay
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Первый в Карелии Центр обработки данных (ЦОД), работающий в сфере информационных технологий, готов принять на работу бывших безработных, прошедших курсы подготовки по направлению центров занятости.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости республики.

"С 19 апреля в Сегеже безработные граждане начнут профессиональное обучение по программе "Системное администрирование и информационные технологии" с последующим трудоустройством в ООО "КЮ Дата Центр" (владелец ЦОД – прим. ред.). Это новое высокотехнологичное предприятие… технологический лидер России по развитию цифровой экономики", - говорится в сообщении.

Подробнее о том, в какой сфере придется работать выпускниками курсов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-31 15:49:12
Да фигня это. За это время с нуля приличного пользователя ПК не факт шо подготовишь. По факту людям с улицы покажут кнопку, которую кнопать и вот они будут кнопать. КНОПАТЬ. А не администрировать. Туда можно было и циркового медведя-лисапедиста пристроить, но медведь редкость :)

И потом, какой это нафиг ЦОД? Покажите где у него прайс на хостинг.
театральный критик
2021-03-31 15:28:19
В универе пять лет учат не пойми чему.
David .
2021-03-31 15:30:04
театральный критик, но ты даже этого не видел :)
Гость
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