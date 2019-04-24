Перспективы развития программы по расселению аварийного жилья в Карелии

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" С. Степашин и глава Карелии А.Парфенчиков поддержали идею генерального директора АО "СК "ВЕК" Е.Воскобойникова о строительстве деревянных каркасно-панельных домов предприятием "Уютный дом" (входит в группу компаний "Век") по программе расселения аварийного жилого фонда.

18 апреля предприятие ООО "Уютный дом", известное под торговой маркой "Карельский профиль", производящее каркасно-панельные домокомплекты посетили председатель наблюдательного совета фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин и глава РК Артур Парфенчиков.

На встрече обсуждалась возможность использовать малоэтажные каркасно-панельные дома, для реализации программы расселения аварийного жилья на территории республики.

Строители готовы возводить жилье со всей инфраструктурой по стоимости, установленной правительством РФ для Карелии по данной программе, рассказал директор компании ООО "Уютный дом" Денис Москвин.

Такой цены удастся добиться, во-первых, потому что наше производство рассчитано на большие объемы, до трех тысяч квадратных метров жилья в месяц, то есть экономия за счет максимальной оптимизации производства, речь идет о готовых проектах, — рассказал Денис Москвин. — Это основное преимущество. Во-вторых, материалы для утепления и облицовки мы покупаем максимально приближенные к требованиям нашего региона, что обеспечивает энергоэффективность. То есть у нас максимально выверенное соотношение цены и гарантированного качества.

В качестве примера бизнесмены привели гостям построенный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Реболы Муезерского района.

— В этом случае на болоте, можно сказать, которое нам выделили, мы сделали за три месяца объект с инфраструктурой, с территорией, подъездными путями, полной отделкой, медицинским оборудованием и мебелью. Полностью, — рассказал Денис Москвин.

При этом, объяснили на предприятии, не будет никаких задержек с проведением аукционов, что, в частности, помешало республике вовремя закончить предыдущую программу расселения аварийного жилья.

Соотношение цена-качество, а также короткий срок возведения таких строений позволяет использовать их для реализации жилищных программ в Карелии, - отметил в завершении встречи С. Степашин.

На правах рекламы