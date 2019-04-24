Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:03, 24 Апреля 2019

Перспективы развития программы по расселению аварийного жилья в Карелии

Загрузка...

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" С. Степашин и глава Карелии А.Парфенчиков поддержали идею генерального директора АО "СК "ВЕК" Е.Воскобойникова о строительстве деревянных каркасно-панельных домов предприятием "Уютный дом" (входит в группу компаний "Век") по программе расселения аварийного жилого фонда.

18 апреля  предприятие ООО "Уютный дом", известное под торговой маркой "Карельский профиль", производящее  каркасно-панельные домокомплекты посетили председатель наблюдательного совета  фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин и  глава РК Артур Парфенчиков.

На встрече обсуждалась возможность использовать малоэтажные каркасно-панельные дома, для реализации программы расселения аварийного жилья на территории республики.

Строители готовы возводить жилье со всей инфраструктурой по стоимости, установленной правительством РФ для Карелии по данной программе, рассказал директор компании ООО "Уютный дом" Денис Москвин.

Такой цены удастся добиться, во-первых, потому что наше производство рассчитано на большие объемы, до трех тысяч квадратных метров жилья в месяц, то есть экономия за счет максимальной оптимизации производства, речь идет о готовых проектах, — рассказал Денис Москвин. — Это основное преимущество. Во-вторых, материалы для утепления и облицовки мы покупаем максимально приближенные к требованиям нашего региона, что обеспечивает энергоэффективность. То есть у нас максимально выверенное соотношение цены и гарантированного качества.

 В качестве примера бизнесмены привели гостям построенный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Реболы Муезерского района.

— В этом случае на болоте, можно сказать, которое нам выделили, мы сделали за три месяца объект с инфраструктурой, с территорией, подъездными путями, полной отделкой, медицинским оборудованием и мебелью. Полностью, — рассказал Денис Москвин.

При этом, объяснили на предприятии, не будет никаких задержек с проведением аукционов, что, в частности, помешало республике вовремя закончить предыдущую программу расселения аварийного жилья.

Соотношение цена-качество, а также короткий срок возведения таких строений позволяет использовать их для реализации жилищных программ в Карелии, - отметил в завершении встречи С. Степашин.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь

Аналитика

Сегодня 10:53
Обществоведение
Встречайте дачный сезон во всеоружии
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 1
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Травма – отдыху не помеха!
Впереди лето – пора отпусков: кто-то отправится на курорты, кто-то на любимую дачу, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
Сегодня 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
архив чтиво

Медиа

Военные трофеи России показали в Петрозаводске
23.04.2019 15:08
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»