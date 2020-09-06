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На днях состоится первая "горячая линия" о холодной воде

Новости. Общество
12:29, 07 Сентября 2020
фото: © РКС-Петрозаводск
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Крупнейший федеральный оператор водоснабжения "Российские коммунальные системы" 9 сентября в 11.00 проведет первую прямую линию с абонентами.

В течение полутора часов коммерческий директор РКС Светлана Логинова будет отвечать на вопросы, поступающие на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 в режиме реального времени. Помимо этого, клиенты могут прислать свой вопрос или предложение на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также через WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79. Каждый абонент получит ответ на свой вопрос о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.

О старте акции РКС объявили за три недели до ее начала. За это время на электронный адрес hotline@roscomsys.ru пришли десятки вопросов и обращений, часть из которых сразу была передана в работу. Также вопросы приходили через клиентские офисы – абоненты оставляли их операционистам.

Ответы на вопросы, поступившие на "горячую линию", будут опубликованы после прямого эфира на сайте РКС в разделе "клиентский сервис" www.roscomsys.ru/about/service и на сайтах водоканалов.

"Горячая линия" о холодной воде – это перезагрузка наших отношений с клиентами, которые мы стремимся вывести на совершенно новый, качественный уровень", – говорит Светлана Логинова. – Во всех регионах РКС проводится масштабная работа в части клиентского сервиса, которая, как мы ожидаем, сделает нас еще ближе к своим клиентам".

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