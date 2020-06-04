Первая летняя гроза обрушится в пятницу на Карелию

О погоде на 5 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем ожидаются кратковременные дожди, гроза.



Ветер восточный, юго-восточный умеренный.



Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +19.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы.



Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Днем потеплеет до +21 градусов, на севере будет +10, +15.