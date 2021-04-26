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Первая секция по практической стрельбе открылась в Карелии

Новости. Спорт
18:40, 27 Апреля 2021
фото: © Министерство образования и спорта Карелии
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В Карелии начинает работу федерация практической стрельбы, сообщили в Министерстве образования и спорта республики.

Сегодня, 27 апреля, в Петрозаводске состоялась конференция, ключевой темой которой стало развитие вида спорта «практическая стрельба» на территории республики.

Представители всероссийской федерации практической стрельбы рассказали о своих планах, а также о недавно открывшемся спортивно-стрелковом клубе «ActionAirProfi». На базе данного клуба начала работу первая в Карелии секция по практической стрельбе из пневматического пистолета.

В мероприятии приняли участие представители администрации Петрозаводска, Центра спортивной подготовки, сотрудники Управления Росгвардии по Республике Карелия, карельского общества «Динамо».

«Это очень интересный вид спорта, новый для нашей республики. Хотелось бы, чтобы он динамично развивался, тогда вскоре карельские спортсмены смогут участвовать в официальных соревнованиях, представляя республику», — отметил первый заместитель Министра образования и спорта республики Антон Чивин.

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