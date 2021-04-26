Первая стратегическая сессия по развитию Петрозаводска пройдет 28 апреля

В «Точке кипения» активные горожане смогут встретиться с федеральными экспертами, чтобы обсудить, как должна в ближайшем будущем развиваться столица Карелии.

Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив и администрация Петрозаводска приглашают широкий круг экспертов и активных горожан на стратегическую сессию. Это первая подобная встреча, на которой ее участники смогут обсудить актуальные вопросы развития карельской столицы, в том числе определить, какие проекты могут стать драйверами в этом процессе и как сами горожане смогут в них участвовать.

Напомним, что с инициативой организовать специальные стратегические сессии 15 апреля выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его мнению, на таких сессиях городские и республиканские власти, эксперты, специалисты и в первую очередь жители города смогут предложить свои способы решения городских проблем. Среди них - состояние городской транспортной системы, уборка улиц, озеленение и благоустройство, отсутствие реальной комплексной застройки и, наоборот, уплотнительная застройка.

На основании инициатив, высказанных участниками сессии, должна быть сформирована стратегия развития столицы республики, и, соответственно, программа действий будущего руководителя Петрозаводска.

В качестве партнера для проведения сессий руководитель региона предложил рассмотреть Агентство стратегических инициатив (АСИ). Оно было создано правительством России для продвижения приоритетных проектов, реализации инициатив по развитию городской среды и социальной сферы, внедрению передовых технологий.

Проведение стратегических сессий на крупной федеральной платформе позволит максимально вовлечь горожан и городские сообщества в принятие решений на местном уровне.

В стратегической сессии, которая пройдет 28 апреля в «Точке кипения» (пр. Ленина, 31), участие примут эксперты Центра городских компетенций АСИ. Для участия в сессии необходимо зарегистрироваться на платформе leader-id.ru.

Начало регистрации участников в 9:30, начало сессии в 10:00. Окончание работы в 17.30.

Участие в стратегической сессии бесплатное.

Модераторами стратегической сессии выступают:

- заместитель руководителя Центра городских компетенций АСИ Александр Красавцев - эксперт по плановому градостроительству. В разное время занимал различные государственные должности, в том числе работал главным архитектором Тверской области. Преподаёт в Московской архитектурной школе МАРШ. Является куратором нескольких регионов в Лаборатории АСИ по запуску креативных пространств Rurban Creative Lab. Регистрационный номер в экосистеме LEADER ID: 96454.

- Роман Золин – эксперт по дизайну услуг и сервиса, маркетингу и краткосрочному брендингу территорий. Является членом Международной ассоциации сервисных дизайнеров Service Design Network (Кёльн, Германия), а также членом Российской Ассоциации по связам с общественностью (РАСО). Эксперт Фонда президентских грантов. Ментор программы акселерации Центра городских компетенций АСИ и Госкорпорации Росатом «100 городских лидеров» (2019-2020 гг). Куратор нескольких регионов в Лаборатории АСИ по запуску креативных пространств Rurban Creative Lab. Регистрационный номер в экосистеме LEADER ID: 2123059