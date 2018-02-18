Первой премьерой 2018 года в Музыкальном театре станет опера "Сельская честь"

К работе над этой постановкой Музыкальным театром Карелии приглашен литовский режиссер Линас Зайкаускас.

Музыкальный театр Карелии представит своим зрителям в конце марта первую премьеру нового года. "Сельская честь" Пьетро Масканьи– это история любви, ревности и измены, первозданных страстей, резких характеров. Действие в опере необычайно сконцентрировано: все события происходят в сицилийской деревне в течение одного пасхального утра. Начинаясь с любовной серенады, оно заканчивается трагедией. Музыка оперы полна мелодий, ставших настоящими хитами, а ее эмоциональные контрасты усиливают остроту сюжета. История любви и измены, преступления против чести разворачивается на фоне массовых сцен, духовной и народной хоровой музыки.

В постановке Музыкального театра Карелии действие переносится в итальянский квартал Нью-Йорка, где выходцы из Средиземноморья сохраняют свой во многом патриархальный образ жизни, свои традиции. Там празднуют Пасху так, как делали их предки на Сицилии, – с религиозными шествиями, с представлениями на библейские темы. Но карнавальные костюмы и атрибуты сегодняшней жизни только подчеркивают вневременной характер человеческих страстей. Художник-постановщик спектакля – Маргарита Мисюкова, над световой партитурой работает лауреат премии «Золотая маска» Евгений Ганзбург.

Мимо изумительной по красоте музыки не могла пройти и киноиндустрия – мелодии из "Сельской чести" звучат во многих фильмах. Но, пожалуй, самая знаменитая картина, в которой "Сельская честь" не просто саундтрек, а средство развития действия, происходящего на сцене оперного театра и тесно переплетенного с событиями в жизни героев, – "Крестный отец-3". Благодаря этому фильму музыку "Сельской чести" знают миллионы людей, среди которых не только поклонники оперного искусства.

Премьера оперы "Сельская честь" в Музыкальном театре Карелии состоится 24 и 25 марта.