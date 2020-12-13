Первую группу школьников уже завезли в бутафорский концлагерь в Карелии

Первые группы школьников уже стали участниками проекта "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 гг.", сообщила автор проекта, руководитель благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова.

Как сообщила Натлья Абрамова, проект реализует Благотворительный фонд "Открытые возможности" при поддержке Фонд президентских грантов.

Ребята посетили уникальную историко-образовательную площадку в Кондопожском районе, деревня Ватнаволок.

В программе для школьников были представлены лекции и занятия от экскурсоводов Петрозаводска, руководителей поисковых отрядов и специалистов по работе с молодёжью в области патриотического воспитания.

Историк Денис Попов провёл для ребят экскурсию по реконструкции и экспозиции, представленной Карельской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковые отряды "Эстафета поколений" и прочитал лекцию о Российско-Финляндских отношениях, зимней войне и оккупационном режиме на территории Карелии 1941-1944 гг.

Экскурсовод музея жертв фашизма им. М.Кольбе Екатерина Яковлева провела виртуальную экскурсию по музею и познакомила ребят с материалами о фашистских концентрационных лагерях, действовавших на территории Европы, в том числе и о финских концлагерях.

Школьники получили уникальную возможность побеседовать с руководителем общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии" Александром Николаевичем Осиевым. Александр Николаевич рассказал о работе своей организации и многочисленных проектах, которые реализуются организацией и ее единомышленниками на территории Карелии и за не пределами.

К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки к ребятам не смогли приехать представители Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, но ребята смогли посмотреть интервью с бывшим малолетним узником Алексеем Варухиным, записанное накануне экскурсии и услышать его трагическую историю детства за колючей проволокой.

Познавательную историко-патриотическую программу для школьников представил руководитель городского казачьего общества "Петрозаводское" Гокинаев Наур со своими помощниками. Для ребят провели уроки мужества, рассказали о героизме в истории Отечества, провели викторину на знание истории Великой Отечественной войны, а также занятия на командообразование.

По результатам опроса и анкетирования, более 50 процентов школьников не знали о существовании на территории Карелии концентрационных лагерей.

Историко-образовательная программа проекта получила высокую оценку школьников и педагогов.

О создании бутафорского концлагеря подробнее читайте здесь.