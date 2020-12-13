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Первую группу школьников уже завезли в бутафорский концлагерь в Карелии

Новости. Общество
10:54, 14 Декабря 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Первые группы школьников уже стали участниками проекта "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 гг.", сообщила автор проекта, руководитель благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова.

Как сообщила Натлья Абрамова, проект реализует Благотворительный фонд "Открытые возможности" при поддержке Фонд президентских грантов.

Ребята посетили уникальную историко-образовательную площадку в Кондопожском районе, деревня Ватнаволок.
В программе для школьников были представлены лекции и занятия от экскурсоводов Петрозаводска, руководителей поисковых отрядов и специалистов по работе с молодёжью в области патриотического воспитания.

Историк Денис Попов провёл для ребят экскурсию по реконструкции и экспозиции, представленной Карельской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковые отряды "Эстафета поколений" и прочитал лекцию о Российско-Финляндских отношениях, зимней войне и оккупационном режиме на территории Карелии 1941-1944 гг.

Экскурсовод музея жертв фашизма им. М.Кольбе Екатерина Яковлева провела виртуальную экскурсию по музею и познакомила ребят с материалами о фашистских концентрационных лагерях, действовавших на территории Европы, в том числе и о финских концлагерях.

Школьники получили уникальную возможность побеседовать с руководителем общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии" Александром Николаевичем Осиевым. Александр Николаевич рассказал о работе своей организации и многочисленных проектах, которые реализуются организацией и ее единомышленниками на территории Карелии и за не пределами.

К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки к ребятам не смогли приехать представители Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, но ребята смогли посмотреть интервью с бывшим малолетним узником Алексеем Варухиным, записанное накануне экскурсии и услышать его трагическую историю детства за колючей проволокой.

Познавательную историко-патриотическую программу для школьников представил руководитель городского казачьего общества "Петрозаводское" Гокинаев Наур со своими помощниками. Для ребят провели уроки мужества, рассказали о героизме в истории Отечества, провели викторину на знание истории Великой Отечественной войны, а также занятия на командообразование.

По результатам опроса и анкетирования, более 50 процентов школьников не знали о существовании на территории Карелии концентрационных лагерей.
Историко-образовательная программа проекта получила высокую оценку школьников и педагогов.

О создании бутафорского концлагеря подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-14 14:22:52
По воспоминаниям выживших , в этих лагерях финские каратели и их пособники использовали детей в качестве доноров для переливания крови своим раненым солдатам. После этого дети умирали страшной и мучительной смертью. Либерастня по приказу своих главарей тщательно пытается замалчивать эти доказанные факты.
миша
2020-12-14 14:07:53
Полагаю, что через год - полтора, все это потихоньку закроется.
Off
2020-12-14 14:04:07
Что интересно, казаков испокон веков не бывало в наших краях. Исключением было ,когда они приходили сюда в составе карателей ...и сосланные на поселение ,за сотрудничество с фашисткой Германией . Таких было много .
liter
2020-12-14 14:25:44
Певец, артист театра и кино, лауреат нескольких престижных премий Виктор Саввич Клименко родился в 1942 году в поселке Святнаволок (территория нынешней Республики Карелия) в семье ссыльного кубанского казака. «Со слов самого Виктора Клименко, вскоре оккупанты отправили их в один из петрозаводских лагерей. При отступлении финнов из города Савва Иванович слёзно упросил забрать их с собой. Так семья Клименко оказалась в соседней стране». — Интернет-журнал «Лицей», 16.8.2017.

«...Те социальные группы, которые пострадали в ходе коллективизации и репрессий 1937—1938 годов, рассматривали финский режим как более предпочтительный по сравнению с советской властью». — Голубев А. Колючая проволока памяти: О чем болит и о чем молчит история оккупации? / НЛО: Независимый филологический журнал, № 121, 2013.
liter
2020-12-14 13:54:15
Финских оккупантов в их гибели никак не обвинить:

«…С февраля 1930 г. по 1 декабря 1930 г. в Севкрае, под данным ОГПУ, из 126 095 человек умерло 21 213. Что составило 16,8% от общего количества выселенных. Фактически, менее чем за год в Севкрае из группы депортированных в более чем 120 тыс. человек погиб каждый пятый депортированный. В основном, дети».

Источник: Докладная записка ОГПУ от 9 февраля 1931 г. о высланных кулаках 2-й категории. Государственный архив Российской Федерации. Ф-Р. 9414. Оп.1. Д.1943. Л.107.
Off
2020-12-14 13:45:47
Блин ,Во что превратили Карелию ,клоуны и клоны.?
stranger
2020-12-14 13:24:36
"Карельское казачество" у меня ассоциируется с революционными "конными матросами".
User
2020-12-14 12:20:05
"Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения»"(с)Фаина Раневская.
кир
2020-12-14 13:33:02
User, может за плинтусом, бездельник?
миша
2020-12-14 14:01:56
кир однозначно театральный, и это ты кого то можешь называть бездельником?
однозначно
2020-12-14 12:37:03
User, сисурити сканвордный, умер от отвращения к раневской
goo
2020-12-14 12:17:38
Белбалтлаг — исправительно-трудовой лагерь, основной задачей которого было строительство и обслуживание Беломоро-Балтийского канала. Организован 16 ноября 1931 на базе Соловецкого ИТЛ ОГПУ. Центр лагуправления с момента образования находился на ст. Медвежья гора (г. Медвежьегорск).

5 августа 1938 года нарком внутренних дел СССР Ежов подписал оперативный приказ № 409:
… Петрозаводск НКВД Тенисону, Медвежья Гора Белбалтлаг НКВД Чунтонову, Астрову. Приказываю:
С 10 августа с.г. начать и в двухмесячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных антисоветских элементов…, ведущих в лагерях активную антисоветскую подрывную работу. Репрессии подлежат также и уголовные элементы, содержащиеся в лагерях и ведущие там преступную деятельность.
Все перечисленные выше контингенты, после рассмотрения их дел на тройках, подлежат расстрелу.
Вам утверждается лимит подлежащих репрессированию по Белбалтлагу 800 (восемьсот) человек.

В результате этой операции, без допросов, очных ставок и вещественных доказательств, за два месяца на острове Горелый на Выгозере и в Медвежьегорске было расстреляно более тысячи заключённых Белбалтлага
кир
2020-12-14 13:36:52
goo, чего изображаешь, либероид? Полудикие племена удалось собрать в одно целое. Не тебе судить, маленький гоо.
миша
2020-12-14 14:04:47
кир однозначно театральный, ты вначале обрети самобытность, а потом выступай.
театральный критик
2020-12-14 12:09:30
Заноза выползет из бункера строго по расписанию после процедур. Её там электричеством лечат.
stranger
2020-12-14 11:54:14
Поздравляю г. Абрамову и К° с созданием инновационных рабочих мест: инновационный вертухай, пропог..он, сказочный казак и историк. Бутафорская история и клоунада вызывает чувство стыда и не более того.
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