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Новости. Политика
09:05, 18 Марта 2018

Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Карелии зафиксировал первые нарушения.

"Обычный процент надомников составляет 1% (тех, кто голосует дома – прим. "Столицы на Онего").  В ряде УИКов Петрозаводска зарегистрировано 5%-7%, но члены комиссий намерены уже сейчас выехать на адреса, хотя по закону это полагается делать с 14.00", - сказал один из руководителей штаба Олег Реут.

По его словам, это первое массовое нарушение, которое зафиксировано в Карелии на данный момент.

Как пояснил начальник управления организации избирательного процесса Григорий Футрик, "законом не урегулировано" время выезад для надомного голосования.

Напомним, в воскресенье в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике, по информации на 1 января 2018 года, зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включено 515,6 тысячи человек.

Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

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Комментарии

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Владислав Бурцев
2018-03-18 11:33:13
Очень интересные Коменты...ТАК бы слушал.слушал.слушал...
кир
2018-03-18 11:04:15
Никто не оттянет нашего человека от водки и крурева. И не надо искать виновных. Люди всегда достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас.
однозначно
2018-03-18 10:52:01
gaudealis, согласен, сформулировать можно по-разному, но я о другом. Если нарушений нет, то их необходимо придумать. В противном случае отсутствие нарушений будет указывать на никчемность и бесполезность различного рода так называемых политологов.
grigorjev
2018-03-18 10:27:23
Еще 21.02.2018, Председателю ЦИК Э. Памфиловой и другим высшим: "...в Республике Карелия -- преступный сговор с нарушением норм права и человеческой порядочности... выборы Президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия будут недействительными и незаконными...".
Феликс
2018-03-18 10:22:43
"Нарушения " готовят,чтобы в случае чего выборы не действительными признать? Или как?
Народ пошёл голосовать и,похоже, массово....выбор -то очевиден : или опять : коррупция,воровство,изоляция и обещалки или норвежский вариант,где всего этого уже скоро не будет....
однозначно
2018-03-18 09:37:52
Реут уже с утра начал нарушения из пальца высасывать. Готовы выехать не значит что уже выехали. А увеличение процента надомников говорит всего лишь об увеличении количества пенсионеров весьма почтенного возраста по причине долголетия.
goo
2018-03-18 10:36:41
однозначно, согласен с вами. Да что скрывать, у нас даже президент-пенсионер.
gaudealis
2018-03-18 10:10:01
однозначно, ну, тут можно по-разному сформулировать (если предположить, что заявленная вами причина верна). Например, так: "увеличение процента надомников говорит об увеличении количества людей почтенного возраста, которые в связи с крайне низким уровнем медицины в РФ имеют массу запущенных хронических недугов вплоть до невозможности самостоятельно передвигаться (в отличие от пенсионеров из Германии, которые спокойно колесят по всему миру)".
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