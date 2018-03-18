Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Карелии зафиксировал первые нарушения.

"Обычный процент надомников составляет 1% (тех, кто голосует дома – прим. "Столицы на Онего"). В ряде УИКов Петрозаводска зарегистрировано 5%-7%, но члены комиссий намерены уже сейчас выехать на адреса, хотя по закону это полагается делать с 14.00", - сказал один из руководителей штаба Олег Реут.

По его словам, это первое массовое нарушение, которое зафиксировано в Карелии на данный момент.

Как пояснил начальник управления организации избирательного процесса Григорий Футрик, "законом не урегулировано" время выезад для надомного голосования.

Напомним, в воскресенье в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике, по информации на 1 января 2018 года, зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включено 515,6 тысячи человек.

Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.