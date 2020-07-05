Первых лиц Карелии наградят за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики

В повестку заседания комитета по законности и правопорядку Заксобрания внесено предложение о награждении Почетными грамотами первых лиц Карелии, а также кураторов республики.

Депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Тимур Зорняков, Валерий Шоттуев и Анна Лопаткина внесли в повестку предстоящего заседания комитета по законности и правопорядку предложение о награждении Почетными грамотами Заксобрания республики секретаря Совбеза Николая Патрушева, заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, главы Карелии Артура Парфенчикова, депутата Госдумы Валентины Пивненко, а также премьер-министра РК Александра Чепика и заместителя главы Карелии Татьяны Игнатьевой.

Авторы законодательной инициативы предлагают наградить Почетной грамотой РК за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики, активное участие в работе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Рашида Нургалиева, Веронику Скворцову, Артура Парфенчикова и Валентину Пивненко.

За существенный вклад в развитие Карелии, эффективное личное руководство Госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии предложено вручить Почетную грамоту Николаю Патрушеву.

Кандидатуры Александра Чепика и Татьяны Игнатьевой внесены для награждения Почетными грамотами ЗС РК за существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, активное участие в организации и выполнении мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Заседание комитета по законости и правопорядку, на котором будет обсуждаться вопрос о награждении, состоится во вторник, 7 июля.

Отметим, что официальная статистка за первые 5 месяцев 2020 года показала ухудшение всех основных экономических показателей Карелии.

А рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2019 год показал, что, несмотря на рост позиции Карелии, республика остается среди аутсайдеров.