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Первых лиц Карелии наградят за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики

Новости. Политика
14:24, 06 Июля 2020
фото: правительство Карелии
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В повестку заседания комитета по законности и правопорядку Заксобрания внесено предложение о награждении Почетными грамотами первых лиц Карелии, а также кураторов республики.

Депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Тимур Зорняков, Валерий Шоттуев и Анна Лопаткина внесли в повестку предстоящего заседания комитета по законности и правопорядку предложение о награждении Почетными грамотами Заксобрания республики секретаря Совбеза Николая Патрушева, заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, главы Карелии Артура Парфенчикова, депутата Госдумы Валентины Пивненко, а также премьер-министра РК Александра Чепика и заместителя главы Карелии Татьяны Игнатьевой.

Авторы законодательной инициативы предлагают наградить Почетной грамотой РК за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики, активное участие в работе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Рашида Нургалиева, Веронику Скворцову, Артура Парфенчикова и Валентину Пивненко.

За существенный вклад в развитие Карелии, эффективное личное руководство Госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии предложено вручить Почетную грамоту Николаю Патрушеву.

Кандидатуры Александра Чепика и Татьяны Игнатьевой внесены для награждения Почетными грамотами ЗС РК за существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, активное участие в организации и выполнении мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Заседание комитета по законости и правопорядку, на котором будет обсуждаться вопрос о награждении, состоится во вторник, 7 июля.

Отметим, что официальная статистка за первые 5 месяцев 2020 года показала ухудшение всех основных экономических показателей Карелии.

А рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2019 год показал, что, несмотря на рост позиции Карелии, республика остается среди аутсайдеров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зина
2020-07-06 15:28:36
Чем то пахнуло с "брежневских времён", грамоты, медальки, про поцелуи не забудьте!
Влад
2020-07-06 15:22:52
А может Игнатьевой сразу и бюст поставим ,бронзовый ? А Патрушеву бессрочный билет и постоянную прописку в ПТЗ ? Что мелочиться то.
карел
2020-07-06 15:32:06
Игнатьеву оставить с бюстом , остальных уволить . пусть по Арбату бродят .
zanoza
2020-07-06 15:22:38
Да неужели заслужили? :)
новый
2020-07-06 15:09:17
Не агрикалчнутых же "интеллектуалов" награждать, которые за всю свою бесполезную жизнь ничего полезного для общества не сделали. Или профессионального протестуна трунова - борцуна с детским садом и невским пассажем, или стоятелей на мосту с плакатиками. Я бы наградил всех трудящихся , поддержавших поправки к Конституции. Они этого реально заслужили. И даже Рогалевича.
карел
2020-07-06 15:05:25
Как при Брежневе зажили . достижений нет . а награды есть , чудеса . Всех в отставку . может тогда и заживём .
Горожанин
2020-07-06 16:22:49
карел, однако, при Брежневе ты не жил! Тогда было чем гордиться, все заводы работали
Влад
2020-07-06 15:24:35
карел, Если при Брежневу был "застой" ,то про сегодняшний день и говорить нечего, заупокой, экономический.
карел
2020-07-06 15:32:34
Влад, просто зопа .
родитель
2020-07-06 15:01:40
Повалило!
Саныч
2020-07-06 14:54:20
Как прекрасно. "Всем чмоки-чмоки, искренне Ваш, Губернатор".
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