Первых пациентов с коронавирусом в понедельник переведут в Госпиталь для ветеранов

Монопрофильный центр для больных коронавирусной инфекцией, созданный на базе Госпиталя для ветеранов, готов к приему пациентов, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Как рассказал Михаил Охлопков, монопрофильный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией рассчитан на 102 койки (с возможностью расширения до 115), в том числе 25 коек - реанимационные.

"В экстремально короткие сроки, в условиях огромного спроса на медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, центр был полностью оснащен всем необходимым", - сообщил министр.

По его словам, все площади госпиталя разделены на чистую и лечебную зоны, соединенные шлюзом между собой. В чистой зоне, предназначенной медицинскому персоналу для проживания и работы с документами, также будут храниться все средства защиты по борьбе с коронавирусом. Во всем учреждении в целях безопасности установлено видеонаблюдение, медики будут поддерживать связь между собой посредством раций.

На втором и шестом этажах развернуто отделение интенсивной терапии и реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких. На пятом этаже оборудованы палаты для тех пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Всего 92 койки будут подключены к обеспечению кислородом через специальные розетки-переходники.

Завершено обустройство палаты для проведения гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью, в которой также имеется система кислородообеспечения.

Отделения для долечивания пациентов расположены на третьем и четвертом этажах. Для комфорта пациентов окна с солнечной стороны заклеены пленкой. Проведен бесплатный интернет.

"Персонал медицинского учреждения полностью сформирован. Все специалисты прошли специальную подготовку по борьбе со всеми известными инфекционными заболеваниями. Установлен порядок работы персонала – это 8-часовой рабочий день. Дежурная бригада анестезиологов будет находиться в центре круглосуточно", - сообщил Охлопков.

Уже завтра в отделение будут переведены из Республиканской инфекционной больницы пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, заверил министр.