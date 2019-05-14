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Новости. Общество
06:40, 14 Мая 2019
фото: правительство Карелии

Первый авиарейс отправился из Петрозаводска в Симферополь

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В Карелии открылось авиасообщение с полуостровом Крым, сообщает правительство республики.

"С понедельника авиаперевозки по маршруту Петрозаводск-Симферополь будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Полеты будет выполнять авиакомпания "Северсталь" с мая по сентябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

В этом году маршрут Петрозаводск – Симферополь включен в перечень маршрутов, субсидируемых Росавиацией из федерального бюджета, с софинансированием 50% расходов за счет средств регионального бюджета. В результате это позволило установить более доступную стоимость авиабилета – от 5 640 рублей в одном направлении на одно место в салоне экономкласса.

Организация этих рейсов – результат работы государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"Вопрос полетов из столицы Карелии на юг России серьезно прорабатывался на уровне Правительства республики, уверен, что эти рейсы будут востребованы у населения", - рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов.

Министр подчеркнул, что в этом году будут запущены еще два рейса на южные направления в рамках развития регионального авиасообщения, уже осуществляются регулярные перевозки пассажиров в Череповец и Архангельск.

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